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        Haberler Gündem Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin için arama çalışması başlatıldı - Güncel haberler

        Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin için arama çalışması başlatıldı

        Siirt'te kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Berfin Çelik için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:16
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        Kaybolan 14 yaşındaki Berfin aranıyor
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        Olay, merkeze bağlı Tuzkuyu köyü Tepe Mezrası'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, öğlen saatlerinde kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan Berfin Çelik’ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berfin’i bulmak için köy çevresinde dron yardımıyla arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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