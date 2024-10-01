Siirt’te kaybolan 14 yaşındaki Berfin için arama çalışması başlatıldı Siirt'te kaybolan küpesini bulmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Berfin Çelik için arama çalışması başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL