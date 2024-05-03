Siirt’te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu Siirt'te etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:13 facebook

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