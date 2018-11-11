Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı ortaya çıktı

11.11.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Ahmet Kural ile Sıla’yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren “romantik şarkı”nın “Boş Ev” olduğu ortaya çıktı. Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla’ya ait “Boş Ev” hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor

  • 1 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, Ahmet Kural ile Sıla’yı mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren “romantik şarkı”nın “Boş Ev” olduğu ortaya çıktı. 

  • 2 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Sıla’nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi.

  • 3 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Kural, ifadesinde şöyle dedi: 

  • 4 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    “Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu, barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, ‘Sana şarkı yaptım’ dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm."

  • 5 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    DUYGUSAL SÖZLER

    Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla’ya ait “Boş Ev” hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor. İşte o şarkı...

  • 6 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    BOŞ EV

    Boş evde çıplak duvara
    Çelik umut gibi astım baharı
    Mahpus gibi hanımeli

    Kaderin şu yankısı 
    Uzatmadın bir yardım eli 
    Canda kıyamet yangın var 
    Şişe burada gece belli 
    Serçe gönlüm boynunu eğdi 
    Utanma ağla sesli sesli
    Hal dökülsün 
    Kalp övünsün 
    Kan dökülsün 
    Yettiyse ölünsün

  • 7 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 33
  • 8 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 33
  • 9 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 33
  • 10 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 33
  • 11 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 33
  • 12 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 33
  • 13 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 33
  • 14 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 33
  • 15 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 33
  • 16 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 33
  • 17 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 33
  • 18 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 33
  • 19 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 33
  • 20 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 33
  • 21 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 33
  • 22 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 33
  • 23 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 33
  • 24 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 33
  • 25 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 33
  • 26 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 33
  • 27 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 33
  • 28 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 33
  • 29 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 33
  • 30 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 33
  • 31 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 33
  • 32 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı "Boş Ev" şarkısı ortaya çıktı! Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural kimdir? - Magazin haberleri
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