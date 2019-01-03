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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla davacı olan Sıla, zor günler geçiriyor. Önceki akşam bir restoranda arkadaş grubuyla yemek yiyen şarkıcının aldığı kilolalar dikkatlerden kaçmadı. Eşofmanlarıyla gecede arkadaşlarına eşlik eden Sıla'nın, son günlerde bir hayli keyifsiz olduğu öğrenildi.