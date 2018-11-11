Ahmet Kural'a bir şok daha!

11.11.2018 - 15:09 | Güncelleme:

Sıla 29 Ekim'de, sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Sıla, mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir ile 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı. Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi

  • 1 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    1 | 27

    Sıla 29 Ekim'de, sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Sıla, mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.

  • 2 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 27

    REKLAMLAR İPTAL!

    Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Ama Yapı Kredi, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti. 

  • 3 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    3 | 27

    Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu, TV projesi beklemeye alındı.

  • 4 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    4 | 27

    SÖZLEŞME ASKIDA

    Posta'nın haberine göre, Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir ile 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı. 

  • 5 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 27

    Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. 

  • 6 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    6 | 27

    İkilinin toplam kaybı şimdilik 5 milyon lirayı buldu.

  • 7 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 27
  • 8 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 27
  • 9 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 27
  • 10 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 27
  • 11 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 27
  • 12 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 27
  • 13 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 27
  • 14 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 27
  • 15 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 27
  • 16 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 27
  • 17 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 27
  • 18 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 27
  • 19 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 27
  • 20 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 27
  • 21 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 27
  • 22 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 27
  • 23 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 27
  • 24 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 27
  • 25 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 27
  • 26 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 27
  • 27 Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a bir şok daha! Sıla kimdir? - Ahmet Kural kimdir? Murat Cemcir kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 27

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0