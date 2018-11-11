Ahmet Kural'a bir şok daha!

Sıla 29 Ekim'de, sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Sıla, mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir ile 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı. Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi