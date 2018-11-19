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Şile'de tohum ve yerel ürünler şenliği
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Şile'de tohum ve yerel ürünler şenliği ilgi çekti!

İstanbul Şile’de bu yıl 6'ncısı düzenlenen “Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği” büyük ilgi gördü. Sağlıklı, doğal, adil yöntemlerle üretilen ürünleri desteklemek, ata-dede tohumlarını yaşatmak, kültürel ve yöresel lezzetleri unutturmamak için düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu

19.11.2018 - 15:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Şile'de, büyüklerin birbirinden lezzetli yöresel lezzetleri tadıp, yapmayı öğrendiği; küçüklerin ise el becerileri atölyelerinde tohumu tanıdığı, üretim tekniklerini öğrendiği etkinlik ziyaretçilerinden tam not aldı.

ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE DOYDU

Atölyelerde keyifli dakikalar geçiren minikler, etkinliklerden ayrılmak istemezken, geleneksel aletlerle mısır ayrıştırdı, tahıllardan puzzle yaptı, tohum ekmeyi, fidan dikmeyi ve kolye yapmayı öğrendiler.

"MODELİMİZİN ADI: TARIMSAL TURİZM"

Şile Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şile Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleşen şenliğe, yerli ve yabancı birçok turist katılırken, şenlikte konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu şunları söyledi: "Bizim aslında bir bayramımız bugün; tohumun, toprağın yerel ürünlerin, köylünün, köylülüğün gündemde olduğu bir bayram ve şenliğimiz. Özellikle el emeğinin, alın terinin ve köy ekonomisinin canlandırılması adına verilen mücadelenin paydasında yer alan bütün aktörlerle beraberiz. Dünyanın entegreleşen, modernizm etkisiyle, kentleşmenin etkisiyle, çevresel değerlerin son derece hedef ve tehdit altında olduğu bir dünyada sağlıklı ürün, sağlıklı üretim, kırsal ekonomi, aile çiftçiliği gibi terimleri çokça duyuyorsunuz. Ekolojik süreklilik, toprağın ve ormanların korunması ile insan odaklı bir yaşamın altını çizerek konuşuyoruz. Bizler Şile olarak İstanbul’un kırsal İstanbul diye tabir edilecek bir yöresiyiz. Ormanın korunduğu toprağın işlendiği, ekolojik sürekliliğin sağlandığı ekonomi modelimizle… Bizim ekonomi modelimizin adı tarımsal turizm! Biz Şile’nin kentleşme paydasında ezilmesinden çok, ekonomik olarak büyümesi ve pay almasını savunuyoruz. Ekolojik değerlerini, marka değerlerini korumasından yanayız. Şilelinin, Şile köylüsünün kalkınmasından yanayız. Sürdürülebilirliğin talibiyiz. Tarımsal ekonomi; Şile ekolojisinin, Şile turizminin ve Şile köylüsünün teminatıdır.”

ZİYARETÇİLERE İKRAMDA BULUNULDU

Şenlikte doğal yöntemlerle üretilen ürünlerin yanı sıra, yöresel hamur işi yemekleri, kızartmalar, tarhana çorbası, kestane balı, lakerdası ziyaretçilerinin damak tadına sunuldu.

 

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