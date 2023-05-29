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Haberler Kısayol Eğitim Silgi Neyden Yapılır? Silgi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
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Silgi neyden yapılır? Silgi nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Silgi, temel olarak kağıt üzerindeki hatalı yazımları temizlemek için kullanılır. Çeşitli boyut ve renklerde üretilen silgiler öğrenciler hatta profesyonel iş süreçlerinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Peki silginin neyden yapıldığını hiç merak ettiniz mi? İşte silgi üretim süreciyle ilgili merak edilen her şey…

Silgi Neyden Yapılır? Silgi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Silgi, yazı ve çizimlerin üzerinden geçerek kâğıt yüzeyinden mürekkep, kalem, kurşun kalem veya diğer çizim malzemelerini temizlemeye yarayan yumuşak ve esnek bir araçtır. Genellikle kâğıt üzerinde yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Silgiler, çeşitli şekil, boyut ve renkte üretilir ve farklı türde kalem lekelerini silmek için kullanılır. Bu yazımızda sizlere silgi neyden yapılır, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir gibi soruların cevaplarını aktaracağız.

Silgi Neyden Yapılır?

Silgi yapımında kullanılan ana malzeme, kauçuktur. Kauçuk, bir tür doğal polimer olan lateksten elde edilir. Lateks, kauçuk ağacı olarak bilinen Hevea brasiliensis ağacının özünden toplanır ve işlenir. Kauçuk, esnek ve yumuşak olması nedeniyle silgi yapımında mükemmel bir hammaddedir. Silgilerde kullanılan kauçuk, genellikle doğal ve sentetik kauçuk karışımıdır.

Silgi Nasıl Yapılır?

Silgi yapımı süreci şu adımları içerir:

  1. Kauçuk Temini: İlk olarak, silgi yapımında kullanılacak doğal ve sentetik kauçuk temin edilir.
  2. Kauçuk Karışımı: Kauçuk, diğer malzemelerle karıştırılarak homojen bir yapı oluşturulur. Bu malzemeler, sülfür (kauçuğu sertleştiren bir madde), renklendirici pigmentler ve dolgu maddeleri (kâğıt yüzeyine yapışmayı önlemek için) olabilir.
  3. Şekil Verme: Kauçuk karışımı, silgiye istenen şekil ve boyutu vermek için kalıplara dökülür. Bu aşamada, silgilerin üzerine logo ve marka adı gibi bilgiler basılabilir.
  4. Vulkanizasyon: Kalıplar, yüksek sıcaklık ve basınç altında vulkanizasyon sürecine tabi tutulur. Bu süreçte, sülfür ve kauçuk arasında kimyasal bağlar oluşur ve kauçuk sertleşir.
  5. Soğutma ve Kesim: Vulkanizasyon tamamlandıktan sonra silgiler, kalıplardan çıkarılır ve soğutulur. Daha sonra silgiler, istenen boyutlara kesilir ve paketlenir.

Silgi Neden Yapılır?

Silgi, kâğıt üzerinde yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Hatalı çizimleri ve yazıları düzeltmek için kullanılan silgi, öğrencilerden profesyonel ressamlara kadar herkes için önemli bir araçtır. Silgiler, çizim ve yazıda düzeltme yapmayı kolaylaştırır ve çalışmaların daha düzenli ve temiz görünmesini sağlar.

Silgi Hammaddesi

Silgi yapımında çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. Kullanılan bu ana hammaddeler ise şunlardır:

  • Doğal Kauçuk: Doğal kauçuk, kauçuk ağacının özünden elde edilen lateks adlı madde ile üretilir. Kauçuk, esnek ve yumuşak yapıya sahip olduğu için silgi yapımında idealdir.
  • Sentetik Kauçuk: Sentetik kauçuk, petrol türevi maddelerden üretilir ve doğal kauçuğa benzeyen özelliklere sahiptir. Silgi yapımında doğal kauçukla birlikte kullanılması maliyeti düşürür ve özelliklerini iyileştirir.
  • Sülfür: Sülfür, silgi yapımında kauçuğu sertleştirmek ve dayanıklı hale getirmek için kullanılır. Vulkanizasyon sürecinde sülfür ve kauçuk arasında kimyasal bağlar oluşturarak kauçuk sertleştirilir.
  • Renklendirici Pigmentler: Silgilerin çeşitli renklerde üretilmesini sağlayan renklendirici pigmentler, kauçuk karışımına eklenir.
  • Dolgu Maddeleri: Silgilerde kullanılan dolgu maddeleri, kâğıt yüzeyine yapışmayı önlemek ve silgi maliyetini düşürmek için kullanılır. Dolgu maddeleri arasında kalsiyum karbonat, kil ve talk gibi maddeler bulunur.

Silgi Yapımı Malzemeleri

Silgi yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:

  • Doğal ve Sentetik Kauçuk: Silgi yapımında kullanılan ana malzemenin kauçuk olduğundan yukarı söz ettik. Kauçuk, doğal ve sentetik olarak iki türde bulunur ve silgi yapımında her ikisi de kullanılabilir.
  • Sülfür: Kauçuğu sertleştirmek için kullanılan sülfür, vulkanizasyon sürecinin önemli bir bileşenidir.
  • Renklendirici Pigmentler: Silgilerin çeşitli renklerde üretilmesini sağlayan renklendirici pigmentler.
  • Dolgu Maddeleri: Silgi yapımında kullanılan dolgu maddeleri, silginin yapışkanlık özelliğini azaltır ve maliyeti düşürür.
  • Kalıplar: Silgilere şekil vermek için kullanılan metal veya plastik kalıplar.

Tarih boyunca, silgi ve benzeri araçların kullanımı, insanların hatalarını düzeltme ve çalışmalarını geliştirme sürecine yardımcı olmuştur. Günümüzde, silgiler, çocuklar için eğlenceli ve renkli tasarımlarla da üretilebilir, böylece öğrenme sürecini daha keyifli hale getirir. Silgi teknolojisi ve malzemeleri zaman içinde gelişmiş olsa da, temel prensip aynı kalmıştır: yazı ve çizim hatalarını düzeltmek ve düzenlemek için kullanılan yumuşak ve esnek bir araç oluşturmak. Silgi, öğrenciler, öğretmenler, ressamlar, mühendisler ve daha pek çok kişi için vazgeçilmez bir gereklilik olarak kalmaya devam edecektir.

Günümüzde, silgi yapımında daha çevre dostu malzemeler ve süreçler kullanarak, sürdürülebilir ve ekolojik bir yaklaşım benimsenmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler ve doğal lateks gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kauçuklar, silgi sektöründe daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmektedir. Ayrıca silgilerin kullanımı, dijitalleşen dünyada da kendine yer bulmaktadır. Grafik tabletler ve dijital kalemler, silgi fonksiyonunu içeren özelliklerle donatılmıştır. Bu sayede, dijital ortamda yapılan hataların düzeltilmesi de silgi benzeri araçlarla gerçekleştirilebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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