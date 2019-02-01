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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Simge Tertemiz, modelliğiyle ilgili, "Çocuğuma ve aileme vakit ayırdım. Kendime vakit ayırdım. Vaktim olduğu için bol bol spor yaptım. Özellikle kickboks yaptım. Çok güzel dinlendim. Şimdi iş zamanı. Bir yıl ara verdiğim mesleğime dönme heyecanını yaşıyorum. Artık sık sık görüşeceğiz" dedi.