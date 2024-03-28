İddialardan biri de The Simpsons adlı çizgi filmin 2000 yılında yayınlandığı bir bölümü ile ilgiliydi. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre çizgi filmin ilgili bölümünde Donald Trump'ın 2015'te ABD başkanlığına aday olacağı öngörülmüştü. Ancak görselde kullanılan çizgi film kareleri, iddia edildiği gibi 2000 yılına ait değil, 7 Temmuz 2015'te Fox TV'de yayınlanan The Simpsons'ın Trumptastic Voyage isimli bir bölümünden alınmaydı.