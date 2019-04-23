Kenan İmirzalıoğlu: Burak Özçivit'ten babalık için tüyolar alıyorum

Uzun süredir birlikte görüntülenemeyen magazin dünyasının gözde oyuncu çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Etiler'deki bir restoran çıkışı görüntülendi. Sürekli ayrı yerlerde ve ayrı karelerde görüntülenen ikili, gazetecileri karşılarında görünce mutluluk pozu verdi