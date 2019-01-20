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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği 5,7 milyar dolarlık duvarın finansmanını kabul etmeleri karşılığında Demokratlara kapsamlı bir "göçmenlik reformu" önerisinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, Demokratlarla arasında krize ve buna bağlı olarak federal hükümetin kapanmasına neden olan "Meksika sınırına duvar" konusunda, Beyaz Saray'da canlı yayında bir açıklama yaptı.
AA'nın haberine göre; Trump, sözlerine Meksika sınırına neden fiziki bir duvar örülmesinin gerekli olduğunu anlatarak başladı. "Ülkemizin göçmenlik sistemi çok kötü şekilde bozulmuş durumda. Bunu düzeltmemiz lazım." diyen Trump, güney sınırının bazı bölümlerinin yeterince korunamaması sebebiyle uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girmesi gibi esaslı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
"DUVAR MUTLAKA ÖRÜLMELİ"
Söz konusu duvarın mutlaka örülmesi gerektiğini savunan Trump, bugüne kadar bu yaklaşımı kabul etmeyen Demokratlara, içerisinde birçok başlığın bulunduğu yeni bir plan hazırladığını söyledi.
Trump, önerdiği plan kapsamında, ABD'ye ebeveynleri tarafından yasa dışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin çocuğun yasal haklarının 3 yıl boyunca koruma altında olacağını ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti.
Trump ayrıca, ABD'de Geçici Koruma Statüsü (TPS) altında yaşayan göçmenlerin haklarını 3 yıllığına uzatacaklarını da sözlerine ekledi.
Aynı plan kapsamında, sınırdan uyuşturucu girmesini engellemek ve göçmenlere yapılan insani yardımları genişletmek amacıyla 1,6 milyar dolarlık bir mekanizma kurmayı öneren Trump, tüm bu süreçlerin bir parçası olarak da 5,7 milyar dolara mal olacak duvarın inşasında ısrar edeceğini belirtti.
"BU PLANDA UZLAŞILSIN VE HÜKÜMET BİR AN ÖNCE AÇILSIN"
"Bunları yıllardır Demokratlar da Cumhuriyetçiler de istiyordu. Bu planda her iki partinin de istediği maddeler var." şeklinde konuşan Trump, "Bu planda uzlaşılsın ve hükümet bir an önce açılsın." değerlendirmesini yaptı.
Yeni planla ilgili yasa tasarısının bu hafta içinde Senato gündemine geleceğini de açıklayan Trump, her iki partinin de bu plana destek vermesi gerektiğini savundu.
Öte yandan Demokrat liderler, Trump'ın resmi açıklamasından önce söz konusu planı kabul etmeyeceklerini ve duvarın finansmanına karşı olduklarını açıklamıştı.
Trump ile Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar arasında "duvar" anlaşmazlığı dolayısıyla ABD'de federal hükümet 29 gündür kapalı bulunuyor.
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