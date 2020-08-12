AA

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ayancık ilçesinde 23 hektar alanı kapsayan mağaranın, girişimleri sonucunda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla Tabiat Parkı ilan edildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre doğal kaynak değerine sahip, 20 metreyi aşan tavan ve genişlik özelliklerine sahip mağaranın 358 metrelik bölümünün turizme açılacağını belirten Maviş, şunları dile getirdi:

"Bünyesinde barındırdığı bozulmamış sarkıtları, havuzları, bitki örtüsü ile tam bir doğa harikası olan İnaltı Mağarası, Bakanlığımızca Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Doğa meraklılarının ilgisini çekeceğinden hiç şüphemiz olmayan mağaramız yeni yapılacak yatırımlarla tam bir turizm merkezi haline dönüşecektir. Gelişme planının onaylanmasıyla peyzaj ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir."

Maviş, mağaranın Tabiat Parkı ilan edilmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'e teşekkür etti.