Koronavirüs aşı çalışmaları ile ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bir açıklama yaptı...



BAKAN KOCA AÇIKLADI: 50 MİLYON AŞI...

Sağlık Bakanı Koca:

İnaktif aşılar var. Bizim bu dönemde sinovak dediğiğimiz inaktif aşı ile d iyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.