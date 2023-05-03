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Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

     

     
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    Daha sonra yapılan açıklamada ölü sayısı 8'i öğrenci 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 9 olarak güncellendi.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Sırbistan'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, 7. sınıf öğrencisi gözaltında

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