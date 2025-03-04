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        Haberler Dünya Sırbistan Meclisinde muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga | Dış Haberler

        Sırbistan Meclisinde muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga

        Sırbistan Ulusal Meclisi'nde muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında Başbakan Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda kavga çıktı. Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:02
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        Sırbistan Meclisi'nde kavga
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        Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

        Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği meclis, Başbakan Vucevic'in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların da bulunduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı.

        Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.

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        BAZI MİLLETVEKİLLERİ YARALANDI

        Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.

        Meclis Başkanı Brnabic, yaptığı açıklamada, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Brnabic, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

        Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını kaydeden Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu söyledi.

        Bu arada, yaşanan kargaşanın ardından çok sayıda kişi meclis binasının önünde toplanmaya başladı.

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