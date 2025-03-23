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        Haberler Gündem Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadelerinin ayrıntıları netleşti

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadelerinin ayrıntıları netleşti

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı

        Giriş: 23.03.2025 - 02:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 02:45
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        Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
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        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a terör soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadesinde Kent Uzlaşısı’nın ne anlama geldiği, amacı ve ne zaman kurulduğu soruldu.

        Şahan ise cevaben, “Biz CHP partisi olarak 2019 yılında İstanbul ittifakı adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yılındaki yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesini sağladık. Bu uzlaşı içerisinde tüm (Ak Parti, MHP, İyi Parti, Dem Partisi, Zafer Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi ve diğer partiler) siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının bahse konu beyanları kendilerini bağlar.” Dedi.

        “KENDİ İNSİYATİFLERİYLE PARTİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİR”

        Terör suçlarından kayıtları bulunan 18 kişinin HDP’den CHP’ye geçmesi ve meclis üyesi olarak gösterildiği konusu sorulan Resul Emrah Şahan, “Bu insanlar kendi inisiyatifleriyle parti değişikliği yapmış olabilirler. Daha sonra CHP Genel Merkezine başvuru yapıp adaylık sürecine girmiş olabilirler. Ben bu konulardan haberdar değilim. Nitekim başvuru süreçlerinde YSK tarafından adli sicil kayıtları kontrol ediyor ve engel durum olmaması halinde seçime katilim sağlıyorlar. Dolayısıyla başka yöntemle bu şahısların terör örgütleriyle irtibat ya da iltisaklı olduklarını anlamak mümkün değildir.” İfadelerini kullandı.

        “BÖYLE BİR BEYANLA KARŞILAŞMAM ÜZÜCÜDÜR”

        Gizli tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Şahan, “Ben Şişli ilçenin belediye başkanı olarak böyle bir beyanla karşılaşmam üzücüdür. Aynı zamanda hepimiz için utanç vericidir. Ben liyakati önceleyen bir insanim. Bu konuda mevcut çalışma arkadaşlarım incelenebilir. Siyasi parti ve diğer aidiyetler önemsizdir. Keza her parti ve görüşten yönetmiş olduğum belediyede görevli yöneticiler bulunmaktadır. Özellikle son 1 ayda yaptığım atamalara bakılırsa bu görülecektir. Bu beyanları kesinlikle kabul etmiyorum. Konuşmaya değer de bulmuyorum” dedi.

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        #Resul Emrah Şahan
        #haberler
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