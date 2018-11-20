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Şişli Belediyesi'nden atık toplamada yeni uygulama

Şişli Belediyesi, kısa bir süre önce pilot uygulamaya geçen Mobil Atık Getirme Merkezi ile ilçede belirli kategorideki atıkları topluyor. Belediye, bu kapsamda talep doğrultusunda ise belirli günlerde atıkları mahallelerden toplayacak

20.11.2018 - 21:01 | Güncelleme:

Şişli Belediyesi, atık toplamada yeni uygulamaya imza attı. Kısa bir süre önce pilot uygulamaya geçen Mobil Atık Getirme Merkezi ile ilçede belirli kategorideki atıklar toplanmaya başlandı.

Şişli Belediyesi bu kapsamda, sokak ve caddelere yerleştirilen ambalaj ve cam atık toplama konteynırları, muhtarlık ve okullarda bulunan atık bitkisel atık yağ, pil, elektrikli elektronik atık, enerji tasarruflu lamba ve floresan toplama kutuları gibi geri dönüşebilir malzemeleri topluyor. 

Belediye, atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla ilgili ise bir yeni projeyi daha başlattı. Kısa bir süre önce pilot uygulamaya geçen Mobil Atık Getirme Merkezi, ilçede belirli kategorideki atıkları topluyor. Belediye, bu kapsamda talep doğrultusunda ise belirli günlerde atıkları mahallelerden toplamayacak.

Mobil Atık Getirme Aracı'nın topladığı atık türleri ise şöyle:

Her tür elektrikli ve elektronik cihazlar (cep telefonları, saç kurutma makineleri, klimalar, büyük ve küçük beyaz eşyalar vb.), enerji tasarruflu lamba ve floresanlar, kullanım ömrü dolmuş ilaçlar (atık ilaçlar), evsel türden tehlikeli atıklar, kullanılmayacak durumdaki boyalar, (saç boyası, ayakkabı boyası, duvar boyası, vernik vb.) kozmetik malzemeler (deodorant, saç köpüğü, tıraş köpüğü, oje, aseton vb.), temizlik malzemeleri vb. ve atık piller.

ATIKLARI KAYNAĞINDA AYIRARAK SİZ DE GELECEĞE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ

İlçede bulunan atıkların kaynağında ayrıştırılması ve bu atıkların uygun geri dönüşüm/kazanım veya bertaraf alanlarına gönderilmesi Şişli Belediyesi'nin çalışma alanlarında yer alıyor.

Belediye, bu konuda halkı bilgilendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ve konut bilgilendirme çalışmaları ek olarak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek (Dünya Su Günü, Dünya Çevre Günü vb.) vatandaşların ve çocukların dikkatini çevre ve su konularına çekiyor.

İlçe genelinde oluşan ambalaj atıkları, açık alanlara yerleştirilen ambalaj atık konteynırları ve okullara, kamusal alanlara, satış noktalarına yerleştirilen ambalaj atık kutuları aracılığıyla toplanıyor. Ayrıca, her mahallenin toplama günü ve saati belirlenmiştir. Vatandaşların, evlerinde oluşan ambalaj atıklarını kendilerine bildirilmiş olan bu saatler aralığında apartman kapılarının önüne mavi poşetlerle çıkardığı takdirde apartmanların önünden de toplama gerçekleştirmektedir.

Daha düzenli ve etkili bir atık toplama sisteminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, alınan meclis kararı doğrultusunda bölgedeki tüm inşaatlarda atık alanlarını daha proje aşamasındayken ayrı tasarlanması sağlanıyor.

Atık yağlar için ise vatandaşlar, atık yağlarını muhtarlık ve satış noktalarında bulunan atık yağ bidonlarına bırakabilirler veya Çözüm Merkezi’ni (444 1 568) veya Atık Yağ Hattı’nı (444 28 45) arayarak evlerinden aldırabilirler.

Kullanım ömrü dolmuş e-atıkları da Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesinde bulunan Atık Toplama Merkezi’ne bırakmaları durumunda geri kazanıma gönderiliyor. Taşınamayacak boyuttaki e-atıkları ise talep halinde evlerden toplanıyor. Atık pillerin ayrı toplanmasını da ilçedeki okullarda, süpermarketlerde, muhtarlıklarda ve belediye binalarında bulunan atık pil kutularıyla gerçekleştiriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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