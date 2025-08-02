Şişli'de 25 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme

Şişli Fulya'da 25 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetini aydınlatmak için çalışmalara devam eden polis olay yerinde bulunan 3 parmak izi ile genç kızın tırnakları arasında bulunan DNA örneklerini İnterpol arşivinde taratacak. Polis, elde bulunan örnekleri 196 ülkedeki örneklerle karşılaştırılarak katile ulaşmaya çalışılacak.

Kamuoyunda yıllardır konuşulan ve halen faili meçhul olarak bekleyen Çağla Tuğalaltay cinayeti bir kez daha raftan indirildi. Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü.

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3 PARMAK İZİ VE DNA ÖRNEKLERİ KİMSEYLE UYUŞMAMIŞTI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu tespit edilen 3 parmak izi tespit edilmişti. Ancak yapılan çalışmalarda bu parmak iziyle ilgili bir eşleşme bulunamamıştı. Öte yandan Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarında da bir erkeğe ait olduğu belirlenen DNA örnekleri bulunmuştu. Ancak hem bu DNA örnekleri hem de binanın girişinde bulunan kan lekesinden alınan örneklerle ilgili bir eşleşme bugüne kadar olmamıştı.