Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle donan Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. İlçede özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Gezinti için bölgeye gelenler, donan gölün üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

GÖLDE EL ARABASIYLA GEZDİLER

AA'da yer alan habere göre gezinti için gelenlerden Sadettin Çaldıran, donan gölün adeta görsel şölen sunduğunu söyledi. Havanın çok soğuk olduğuna işaret eden Çaldıran, "Hafik Gölü'nün üzerindeyiz ve gölün yüzeyi tamamen donmuş. Gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı 13-14 santimetreye kadar ulaşmış durumda" dedi. Gölün üzerinde el arabasıyla da gezinen bazı gençler, buza Sivas'ın plaka kodu olan 58 rakamını yazdı.

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