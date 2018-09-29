Sivas Belediyesi'nin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yamaç evleri, yerli turistin yanı sıra başta Uzak Doğulular olmak üzere birçok yabancı turistin de dikkatini çekti
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Sivas Belediyesi'nin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yamaç evleri yurt dışından da ilgi görmeye başladı.
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AA'nın haberine göre ilk etapta 7 adet inşa ettirilen ve toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkat çeken yamaç evleri, ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor. Talebin artmasıyla ikinci etap proje çalışmaları kapsamında sayısı 24'e çıkarılan evlere ilgi her geçen gün artıyor.
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Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bulunan evlerin sayısının, yurt dışından da talep gelmesi nedeniyle 50'ye çıkarılması planlanıyor.
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Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaptığı açıklamada, kent merkezine yakınlığı ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan mesire alanının vadi içerisinde bulunduğunu ve bu vadinin yamaçlarına toprak içerisine gömülü evler inşa ettiklerini hatırlattı.
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Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle yazın serin, kışın ise sıcak olacağını öngörerek önce az sayıda uygulama yaptıklarını belirten Aydın, daha sonra kamuoyunda "Hobbit evleri" yakıştırmasıyla ilgi çeken evlerin sayısını artırdıklarını kaydetti.
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Aydın, talep doğrultusunda yamaç evi sayısını 24'e çıkardıklarını belirterek, "İleride bu sayıyı 40-50 arasına çıkarmayı planlıyoruz. Çok beğeni topladığını görüyoruz. İnsanların doğayla, tabiatla iç içe burada aileleriyle birkaç gün kaldıklarında bir yılın yorgunluklarının atıldığını gördük." dedi.
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"UZAK DOĞU ÜLKELERİNDEN TALEP GÖRÜYORUZ"
Alınan olumlu sonuçların projenin amacına ulaştığını gösterdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:
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"İnsanların bu tür yerlere ihtiyaçları var, şehirler her geçen gün betonlaşıyor. Dolayısıyla kafa dinlemek için böyle yerlerin çok tercih edildiğini, sadece ülke içinden değil dışından da bunların tercih edildiğini görüyoruz."
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"Farklı ülkelerden bizleri arayanlar oluyor, grup olarak burayı ziyaret etmek isteyenler ve burada kalmak isteyenler oluyor. Bunun için sayının bir miktar daha artması gerekiyor. Şu anki rakam grup ihtiyaçlarını tam karşılayacak düzeye ulaştı diyemeyiz."
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"Avrupa ülkelerinde hem Türklerin çok sayıda olması sebebiyle oralardan bizleri arayıp rezervasyon yaptırmak isteyenler oluyor. Malezya dahil Uzak Doğu ülkelerinden bu tür talepler geliyor. İnanıyorum ki tanındıkça, zaman içerisinde daha farklı ülkelerden talepler gelecektir."
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İnsanların 5 yıldızlı oteli her yerde bulabildiğini, ama gürültüden uzak, doğayla iç içe çocukların rahat oynayabileceği, eğlenebileceği ve kafasını dinleyebileceği alanları bulmasının çok mümkün olmadığını dile getiren Aydın, "Hobbit evleri"nin bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılmış bir proje olduğunu vurguladı.
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Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda kış döneminde de ayrı bir güzellik yaşandığını aktaran Aydın, yamaç evlerin yılın 12 ayı hizmete açık olacağını kaydetti.
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"Hobbit evleri"nin işletmesini özel sektöre vermek istediklerini dile getiren Aydın, bu sayede daha profesyonel kullanılmasını amaçladıklarını söyledi"
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Projenin birçok kentine örnek olduğuna da dikkati çeken Aydın, Türkiye'de ilk kez Sivas'ta uygulanan projenin, birçok il için de model teşkil ettiğini, belediyelerin benzer çalışmalar için kendilerine başvurduğunu sözlerine ekledi.
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