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        Haberler Yaşam Sivas'ta baraj altında kalan köy, sular çekilince karla kaplandı

        Sivas'ta baraj altında kalan köy, sular çekilince karla kaplandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:08
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        Sivas'ın Hafik ilçesi merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

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        Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle barajda su seviyesi ciddi oranda düştü.

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        Pusat köyü 16 yıldır su içinde kaldığı için sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

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        Suyla kaplı olan köy ve caminin iç kısmı şimdi de karla kaplandı. Yıllardır su içinde kalan köprünün altından tekrar su akmaya başladı.

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        Suların çekilmesiyle ortaya çıkan evler, köy çeşmeleri, ağaçlar beyaza bürünmesiyle güzel görüntü oluşturdu.

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        #Sivasta baraj altında kalan köy
        #sivas
        #hafik
        #Pusat-Özen Barajı
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