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Haberler Gündem Sivas'ta kefeninden mezar taşına kadar cenaze hizmetleri bedava!
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Sivas'ta kefeninden mezar yeri ve taşına kadar cenaze hizmetleri ücretsiz!

Sivas Belediyesi, üstlendiği cenaze hizmetlerinde cenaze sahiplerinden kefeninden mezar yeni ve mezar taşına kadar tek kuruş ücret almıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Vatandaşlarımızdan birisi arayıp 'Benim cenazem var' dediği andan itibaren 24 saat esasına dayanarak cenazeyi Sivas'tan Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak naklediyoruz. Aynı zamanda Sivaslı bir hemşehrimiz başka bir ilde vefat ederse aynı şekilde memleketine getirtiyoruz. Yine bunun yanı sıra mezar yerlerimiz ücretsiz ve bundan sonrada ücretsiz olarak devam edecek" dedi

Sivas'ta kefeninden mezar taşına kadar cenaze hizmetleri bedava!
İHA

Sivas Belediyesi, şehirlerarası cenaze nakli, taziye hizmetleri, mezar yeri ve mezar bakım ve düzenlemeleri gibi bütün hizmetleri ücretsiz olarak karşılıyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hemşerilerinin en zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, cenaze hizmetleri anlamında hizmetlerinin ücretsiz olarak devam edeceğini kaydetti.

"HABER ALIR ALMAZ DEVAMLI YANLARINDAYIZ"

Başkan Bilgin, belediyenin hemşehrilerine yönelik cenaze hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Ölüm hak, her canlı her nefis ölümü tadacaktır. Bizde belediye olarak hemşerilerimizin yakınlarının vefat etmesi durumunda haber alır almaz devamlı yanlarındayız. Hemşerilerimizin zor günlerinde farklı sorunlar yaşamamaları adına cenaze hizmetleri olarak Türkiye geneline örnek olacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz.

KARŞILIĞINDA HİÇBİR ÜCRET İSTEMİYORUZ

Bu noktada vatandaşlarımızdan birisi arayıp 'Benim cenazem var' dediği andan itibaren 24 saat esasına dayanarak cenazeyi Sivas'tan Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak naklediyoruz. Aynı zamanda Sivaslı bir hemşerimiz başka bir ilde vefat ederse aynı şekilde cenaze nakil aracımızı göndererek bulunduğu yerden memleketine getirtiyoruz. Bunun karşılığında da hiçbir ücret istemiyoruz.

ÇÜNKÜ BU ZOR SÜREÇTE YANLARINDA OLMAMIZ LAZIM

Çünkü bu zor süreçte sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin yanlarında olmamız lazım. Yine bunun yanı sıra mezar yerlerimiz ücretsiz ve bundan sonrada ücretsiz olarak devam edecek. Cenaze hizmetleri noktasında gerek mezar yerlerinin ücretsiz olması gerek mezarların düzenlenmesi vatandaşlarımızın geçmişine ve vefat edenlere saygılı bir şekilde hizmet eden belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz.

HAYIR DUALARINI ALMAYA ÇALIŞIYORUM

Ben de tüm vefat eden hemşerilerimizin yakınlarını arayarak başsağlığı dileyen bir belediye başkanı olarak hemşerilerimizin bu konudaki hayır dualarını almaya çalışıyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Biz doğumdan ölüme kadar hemşerisinin yanında olan, hemşerisinin derdiyle dertlenen ve sıkıntısını çözen belediye anlayışıyla birlikte cenaze hizmetlerinde de aynı anlayışımızı kaliteyi daha da arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir vatandaşımızın vefat etme haberi bize ulaştığı andan itibaren kefeninden, defnedilmesine, cenaze evinde ki taziye hizmetlerine kadar yanlarında olmaya gayret ediyoruz."

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