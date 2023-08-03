Sivas'taki 'Anadolu Duvarı' turizme kazandırılacak

Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" değerlendirmesini yaptı.

Doğa harikası Diş Kayalıkları'nı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini belirten Şimşek, "İnşallah hocalarımızın ve üniversitelerimizin ortaya çıkaracakları akademik raporlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceğiz ve buranın tanıtılması yönündeki çalışmalarımıza hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Şimşek, turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizm çeşitleniyor, insanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var, ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Akademik çalışmalar, bizim bu yönde yaptığımız çalışmalara yön verecek. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e bu önemli değeri akademik çalışmaya konu ettiği için teşekkür ederim.