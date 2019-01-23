Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay, düşünce özgürlüğü konusunda yine çok tartışılacak bir karara imza attı. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kendisiyle ilgili yerel bir gazetede çıkan köşe yazısında hakaret edildiğini iddia ederek 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Söz konusu yazıda kendisiyle ilgili, “Yalancı, iftiracı, pervasız, sorumsuz, görgüsüz” sözlerinin hakaret olduğunu belirten Benli’nin, açtığı dava Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteci A.T. davacı Belediye Başkanı Benli’nin görev yaparken sergilediği tutum ve davranışları yorumlayarak, kamunun haber alma hakkını sağlamaya yönelik yazı yazdığını savundu.

A.T. ve gazete sahipleri hakkında açılan dava, Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, kamu görevlilerinin kendilerine yönelik sert ve ağır eleştirilere katlanması gerektiğini gerekçe gösterdi.

Söz konusu haberde, belediyenin çöp ihalesi ile ilgili usulsüz davrandığı ile yönünde iddiların olduğunu ve söz konusu ihalenin daha sonra Kamu İhale Kurulu tarafından reddedildiğini hatırlatan Mahkeme, haberde gazetecinin kullandığı “Yalancı, iftiracı, pervasız, sorumsuz, görgüsüz” gibi sözlerle gazetecinin görev sınırını aşmadığına karar verdi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de kararı oyçokluğuyla onadı. Muhalefet şerhinde şu görüşler yazıldı: “Davacıya ‘Yalancı, iftiracı, pervasız, sorumsuz, görgüsüz’ denmek suretiyle davacının kişilik değerleri olan şeref ve haysiyetine saldırıda bulunulduğu, özel biçim arasındaki dengenin aşıldığı, eleştiri sınırlarının ötesine geçildiği ve davacı yararına manevi tazminat koşullarının oluştuğu anlaşıldığından çoğunluğun görüşüne katılmıyorum”

Kararda, kamu görevlilerinin yaptıkları işlerden dolayı ağır ve sert eleştirele katlanmaları gerektiğinin de altı çizildi.