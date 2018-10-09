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Skripal davasının ikinci şüphelisi bir askeri doktor

Eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesi davasında şüpheli olarak gösterilen iki Rus vatandaşından birinin Alexander Mishkin adında askeri bir doktor olduğu öğrenildi.

09.10.2018 - 13:59 | Güncelleme: İHA

Bellingcat araştırmacısı web sitesi, Alexander Petrov takma adı altında seyahat eden şahsın gerçekte Rus İstihbarat Servisi (GRU) için çalışan Alexander Mishkin adında bir askeri doktor olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay Bellingcat tarafından yapılan, şüphelilerden Ruslan Boshirov'un, Putin tarafından onur madalyası verilen bir Rus generali olduğu iddiası Rusya tarafından reddedilmişti.

Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmişti. Bir tür sinir gazıyla zehirlendikleri söylenen Skripaller hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilmişti. Bu olay ülkeler arasında diplomatik krize yol açmış, başka ABD ve İngiltere olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.

Geçtiğimiz ay Londra polisi, Alexander Petrov ve Ruslan Borishow’un adlı iki Rus vatandaşının 2 Mart'ta Londra’ya geldikten iki gün sonra sinir gazı Naviçok’u Skripal’in Salisbury’deki evinin önüne püskürttüklerini ve aynı gün Rusya’ya döndüklerini söylemişti.

İngiliz gazetesi The Times tarafından servis edilen bir haberde ise, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesi davasında şüpheli olarak gösterilen 2 Rus vatandaşından biri olan Ruslan Boshirov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onur madalyası verilen Anatoliy Chepiga adlı general olduğu bildirilmişti.

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