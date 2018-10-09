SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Skripal
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

'Skripal' olayında ikinci şüphelinin de gerçek kimliğinin belirlendiği iddiası

Çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayındaki ikinci şüphelinin gerçek adının Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğu iddia edildi

09.10.2018 - 00:12 | Güncelleme: AA

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin gerçek adının Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğu öne sürüldü.

İngiliz haber sitesi "Bellingcat", Skripal’in zehirlenmesinden sorumlu tutulan ikinci şüphelinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU’da görevli Dr. Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu iddia etti.

AA'nın haberine göre, siteden bugün yayımlanan haberde, ikinci şüphelinin GRU’da askeri doktor olarak hizmet veren Mişkin olduğu, yarın yayımlanacak ikinci bir haberde şüphelinin gerçek kimliğinin belirlenmesi süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve tanıklıklara yer verileceği ifade edildi.

"SKRİPAL" OLAYI 

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti. 

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti. 

İngiliz polisi daha önce şüphelileri, İngiltere’ye girişte kullandıkları belgelere dayanarak Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklanmıştı. Bellingcat sitesi Borişov’un gerçekte GRU'da albay rütbesiyle görev yapan Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia ediyor.

Son olarak geçen hafta İngiltere Dışişleri Bakanlığı, batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında da GRU'nun bulunduğunu öne sürmüştü.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X