Soğan doğrarken gözlerin yaşarmaması için ne yapılabileceği herkes tarafından merak edilen konulardan biri. Yemek yaparken ya da salataya doğrarken soğanın gözleri yaşartmaması için bazı yöntemlerin olduğu biliniyor.

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİN YAŞARMAMASI İÇİN NE YAPILIR?

Soğan keserken gözlerin yaşarmaması için öncelikle çok keskin bir bıçak kullanmaya dikkat etmelisiniz. Soğanın içinde bulunan enzimler, hücreler parçalandığında ya da ezildiğinde salınır; keskin bir bıçak ise soğanı ezmeyip dilimlemeye yardım eder. Soğan doğrarken keskin bir bıçak kullanırsanız gözlerinizin yaşarması çok çabuk geçecektir.

Soğanları doğramadan önce 10-15 dakika kadar buzlukta bekletmeniz de gözlerinizin yaşarmamasına yardım edecektir. Doğrayacağınız soğanları elmaların ya da patateslerin yanına koymamaya öncelik verirseniz buzdolabının kokmasını da engelleyebilirsiniz.

Soğanın gözleri yaşartmaması için bir diğer yöntem de soğanı suyun altında doğramaktır. Bunun yanında soğanı akan suyun altında doğranması da aynı etkiyi yaratacaktır.

Eğer suyun altında doğrarken zorlanıyorsanız soğanları doğramadan önce bir süre suda bekletmek de işe yarayan yöntemlerden birdir.