Soğuk günlerde desteğiniz: Kış mevsiminde tüketebileceğiniz sebzeler ve yararları

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BRÜKSEL LAHANASI ABD Tarım Bakanlığı gıda verileri merkezine göre brüksel lahanası; K vitamini, C vitamini, potasyum ve B vitaminleri de dahil olmak üzere etkileyici miktarda besin içerir. Kanser Epidemiyolojisi’nde yayınlanan çalışma, brüksel lahanası ve brokoli gibi sülforafan açısından zengin diyetlerin, pankreas kanseri de dahil olmak üzere birçok kansere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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2021 yılında 915 kişiyi kapsayan bu araştırma; haftada 1,5 porsiyondan fazla Brüksel lahanası gibi çiğ turpgillerden sebze tüketen kişilerin, haftada yarım porsiyondan az tüketenlere kıyasla pankreas kanserine yakalanma olasılığının yüzde 40 daha düşük olduğu gözlemlendi.