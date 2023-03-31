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Soğuk Savaş'tan bu yana ilk: Wall Street Journal'ın Moskova muhabiri tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich'in casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı açıkladı. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD'li gazetecinin casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Soğuk Savaş'tan bu yana ilk: Wall Street Journal'ın Moskova muhabiri tutuklandı
HABERTURK.COM / AA

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Yekaterinburg’da casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Evan Gershkovich'in tutuklandığı bildirildi.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA İLK

WSJ iddiaları reddetti ve Gershkovich'in serbest bırakılmasını istedi. Böylece Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez ABD'li bir gazeteci casusluk gerekçesiyle tutuklandı.

Rus haber ajanslarına göre, Moskova Lefortovskiy Mahkemesi’nde yapılan basına kapalı duruşmada, hakim, FSB’nin talebine uygun olarak The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gershkovich'in 29 Mayıs’a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tutuklanan gazetecinin ABD ile mahkum değişimi kapsamına alınması konusunda, "Bu düzlemde konuyu gündeme getirmezdim. Çünkü geçmişte gerçekleşen bazı değişimler, halihazırda cezalarını çekmekte olan kişiler içindi." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da söz konusu ABD vatandaşının Yekaterinburg'da yaptığı şeyin gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ne yazık ki, 'yabancı muhabir' statüsünün, gazetecilik vizesinin ve akreditasyonunun ülkemizdeki yabancılar tarafından gazetecilik olmayan faaliyetleri saklamak için kullanması ilk kez değil. Bu, eli yakalanan ilk bilinen Batılı değil." diye konuştu.

FSB açıklamasında, Gershkovich'in Amerikan hükümeti için casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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