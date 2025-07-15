ŞOK aktüel ürünler 16 Temmuz 2025: Bebek ürünleri ve oyuncaklar indirimde! BİM kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta pek çok indirim bulunuyor. 16-22 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında gıdadan ev tekstile, mobilyadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden pratik eşyalara kadar daha pek çok ürün yer alıyor. ŞOK'ta ayrıca bebek ürünleri indirimde olacak. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı