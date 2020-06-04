6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirtti ve Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?

6 - 7 Haziran tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.