Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Pazartesi günü başta çalışanlar olmak üzere bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsü tedbirleri genelgesine göre sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, merak edilen detaylar...

PAZARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar uygulanıyor. Öte yandan Pazar günü başlayan sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yani Pazartesi günü saat 00.00'dan saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı var saat 05.00'ten sonra gelecek Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar yasak uygulanmayacak.