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        Haberler Gündem Bursa'da dehşet! Sokak köpeğini sopayla dövdü; o anlar kamerada - Gündem haberleri

        Sokak köpeğini sopayla dövdü; o anlar kamerada

        Sokak hayvanlarına uygulanan şiddet, eziyet ve kötü muamelenin yeni örneği Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Tavuğunu yedi gerekçesiyle köpeği sopayla öldüresiye döven adam adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:42
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        Sokak köpeğini sopayla dövdü!
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde D.A.’nın (58), tavuğunu yediği gerekçesiyle, sopayla defalarca vurduğu sokak köpeğinin ölmediği ve olayın ardından bahçesine sığındığı fabrikanın sahibi tarafından, veterinere götürülerek tedavi ettirildiği iddia edildi.

        Fabrika sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülenen erkek köpeğin, darbeye bağlı olarak kafatasında kırıklar olduğu ve sol gözünün de görme yetisini kaybettiği belirlendi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Köpeği dövdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıyan ve gözaltına alınan D.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.A.'nın ifadesinde, köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü, köpeğin ölmediğini söylediği öğrenildi.

        Öte yandan jandarmanın sahibinin ifadesine başvurmak üzere gittiği fabrikada, köpeği bulamaması üzerine, köpeğin sağ olduğuna dair görüntülerin dosyaya delil olarak sunulduğu ve D.A.’nın bu gerekçeyle serbest bırakıldığı iddia edildi.

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        #İnegöl
        #haberler
        #sokak köpeği
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