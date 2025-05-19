SOLOTÜRK 19 Mayıs Samsun uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de özel günlerde gösteri uçuşları düzenleyen SOLOTÜRK olacak. SOLOTÜRK, bugün Samsun'da özel bir gösteri uçuşu yapacak. Peki, SOLOTÜRK Samsun gösteri uçuşu ne zaman saat kaçta? İşte, detaylar...
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti. Bugün coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. SOLOTÜRK, bugün Samsun'da bir gösteri uçuşu düzenleyecek. 16-17 Mayıs'ta prova gösterileri yapan SOLOTÜRK'ün uçuşu heyecanla bekleniyor. Peki, SOLOTÜRK 19 Mayıs Samsun uçuşu ne zaman?
SOLOTÜRK SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da uçuş gösterisi yapacak. Gösteri saat 16.00'da gerçekleştirilecek.
SOLOTÜRK SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?
SOLOTÜRK gösteri uçuşunu Doğu Park Samsun'da yapacak.