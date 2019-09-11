Hafta için her gün Tv 8 kanalına ait sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı son hızıyla devam ediyor. Masterchef 2019 Türkiye’de jüri üyeleri arasında birbirinden deneyimli şefler yer alıyor. Programın babacan tavırları ile en dikkat çeken fenomen şeflerinden, jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri epey merak konusu oldu. Peki, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evlimi? İşte, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu hakkında tüm detaylar sizlerle.

Somer Sivrioğlu Biyografisi

Somer Sivrioğlu 1 Ocak 1971 yılında İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Araştırmalarımız sonucunda gerek bulduğumuz kaynaklarda gerekse de kendisi ile yapılan röportajlarında kendisinin Kadıköylü olduğunu dile getirse de, seneler önce dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’ in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz. Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de yaşadı. Usta şef Türkiye'de annesinin işletmeciliğini yaptığı restoran ve barlarda uzun yıllar annesi ile birlikte çalıştı.

Somer Sivrioğlu, az malzeme ile en iyi ve en leziz yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, çalışma ahlakını ise babasından, ayrıca Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan namı diyar Dağdeviren’den öğrendiğini dile getirmiştir.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonrasında ise 25 yaşında iken akademik kariyer hedefiyle 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak amacı ile Avustralya’ya gitmiştir. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. 1995 yılında Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de kuzeni ile birlikte “Efendy” isimli bir Türk restoranı açarak menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzeti barındıran restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak amacı ile MasterChef Avustralya programında da yer aldı. Somer Sivrioğlu geçmişten bu güne kadar, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur.

2001 yılında Aslı Sencer Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, biri kız biri erkek olan 2 çocuk babasıdır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi Aslı Hanım ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmekte olduğunu öğreniyoruz.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca kariyerine köşe yazarlığını ve yazarlığı da eklemiştir. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için Anatolia: Adventures in Turkish Cooking isimli bir kitaba da imzasını atan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri haline gelmiştir.

Somer Sivrioğlu'nun Aldığı Ödüller:

2010 ve 2011 yılında RCNSW Mükemmellik Ödülü

2010 yılında İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

2012 yılında İç Batı'nın En İyi Restoranı ve En İyi Lezzet Ödülü

2013 yılında ise Yerel İşletme Ödülü

Acun Ilıcalı’ ya ait kanal olan Tv8 kanalında 1 Eylül 2018 tarihinde başlayan “MasterChef Türkiye” adlı yemek hazırlama yarışmasında jüri üyesi olarak Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu görev yapmaya başladı. Yeni sezon 2019 Masterchef Türkiye isimli programda Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte hem sunuculuk hem de jürilik yapmaya devam ediyor.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu İle İlgili Magazin Haberleri

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu’nun sosyal medyada su yüzüne çıkan üzücü bir haberle gündeme geldi. MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, kendisine sosyal medyada gelen bir soruya cevap vererek yurt dışında yaşayan 18 yıllık eşini aldattığını kabul etti. TV8 Kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye isimli yemek yarışması programında jüri üyesi olarak adını duyuran ünlü şef Somer Sivrioğlu, Şubat 2019 tarihli bir kaynağa göre, çocukları ile birlikte yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor olduğu tespit edildi. Boşanma hakkında konuşan Aslı Sivrioğlu ise eşinin kendisini programda editörlük yapan evli bir kadınla aldattığını açık yüreklilikle doğruladı. Konu hakkında basına karşı sessiz kalan Somer Sivrioğlu da, sosyal medyadan bir takipçisine verdiği cevapla aldatma iddialarını doğruladı.

Aldattığını Kabul Etti

Somer Sivrioğlu ile birlikte aynı programda editörlük yapan ve evli olduğu belirtilen genç kadın, yine aynı programda jüri üyeliği yapan Hazer Amani ye ait bir mekanda sarmaş dolaş görüntülendi. Somer Sivrioğlu, kendisi hakkında çıkan bu tatsız haberlerden günler sonra belki farkında olmadan sessizliğini bozarak bir sosyal medya kullanıcısının "Verdiğin röportajda eşini nasıl aldattığını anlattın mı?" sorusuna sert bir tepki ile cevap vererek, "Anlatmadım çünkü böyle bir şeyi merak edecek kadar ruh hastası olmayacağınızı düşündüm, yanılmışım pardon" diyerek iddiaları doğrulamış oldu.

Boşanıyorlar

Ünlü şef Somer Sivrioğlu’un yurt dışında yaşayan eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberler karşısında açıklama yaparak, "Durumu arkadaşlarımın onları restoranda görüp bana haber vermesiyle öğrendim. Daha sonrasında ise mesajlaşmalarını yakaladım" diyerek ihaneti nasıl öğrendiğini anlatmıştı. Somer Sivrioğlu’nun eşi Aslı Sivrioğlu kendisine yöneltilen boşanma sorularına karşı, " Sizlere üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum eşim Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Çok zor günler geçiriyorum fakat bu durumdan Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum." demişti.