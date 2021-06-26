Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Somer Sivrioğlu kimdir, nerelidir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında?

MasterChef Türkiye ile popülerliğini artıran ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. İşte Somer Sivrioğlu'nun biyografisi...

Somer Sivrioğlu kimdir, nerelidir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul),Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.

ÖDÜLLERİ

2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
2013 Yerel İşletme Ödülü
GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan nereli ve kaç yaşında? Müzisyen Ömer Faruk Bostan hakkında
BİYOGRAFİÖmer Faruk Bostan kimdir?
Ankaralı Turgut nereli? Ankaralı Turgut kaç yaşında ve kimdir? Ankaralı Turgut gerçek ismi
BİYOGRAFİAnkaralı Turgut kimdir?
Hasan Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hasan Yılmaz biyografisi
BİYOGRAFİHasan Yılmaz kimdir?
Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve şarkıları hakkında merak edilenler
BİYOGRAFİAnkaralı Coşkun kimdir?
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl?
BİYOGRAFİAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir?
Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı, dizileri ve komedi filmleri...
BİYOGRAFİŞafak Sezer kimdir?
Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Yasin Börü kimdir? Yasin Börü davası nedir?
BİYOGRAFİYasin Börü kimdir?
Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nerelidir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç?
BİYOGRAFİYiğit Poyraz kimdir?
Survivor İsmail Balaban kimdir, nerelidir? İsmail Balaban kaç yaşında, boyu kaç?
BİYOGRAFİİsmail Balaban kimdir?