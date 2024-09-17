Son 200 yılın en etkili yağışı! Kuzey Karolina'da 12 saatte 304 milimetre yağış düştü

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde, son 200 yılın en etkili yağışının olduğu bildirildi.

Ulusal Hava Servisi (NWS) Wilmington Ofisinin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Karolina'nın Carolina Beach, Southport ve Boiling Spring Lakes bölgelerinde "tarihi" yağış görüldü.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Kuzey Karolina'da fırtına etkisiyle 12 saatte metrekareye 304 milimetre yağmur yağdığını belirtti ve bunun 200 yıl sonra ilk kez olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın dün Güney Karolina kıyıları yakınında olduğunu ve eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlediğini açıkladı.