Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 5 piyade tüfeği, birer adet AT-4, 1 AT-13 ve RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kilo amonyum nitrat, 24 kilo 250 gram C-4 patlayıcı madde, 19 el bombası, 4 muhtelif telsiz, 165 fünye ele geçirilip, 33 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise 6 kilo 500 gram uyuşturucu, 40 litre kaçak akaryakıt, 30 bin 342 paket kaçak sigara ve 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Bilgilendirmede, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütünün üzerinde oluşturulan baskı sonucunda örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI VE İDLİB

Yapılan bilgilendirmede Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlara da yer verildi.

Bu kapsamda, hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Bilgilendirmede, İdlib Bölgesinde de Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı aktarıldı.

TSK'nın 13 Ekim 2017'den itibaren 12 adet olan planlı gözlem noktalarının tamamını faaliyete geçirdiği belirtilen bilgilendirme, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bilgilendirmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık bilgilendirmesine göre, Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da 12Temmuz 2018'den itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetlerine devam edildi.

TSK birlikleri Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlarken, Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

Ayrıca TSK ve ÖSO'nun 18 Mart 2018 itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri devam ederken, bugüne kadar 293 adet mayın ve bin 639 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç Bölgesi'nde ise TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ilki 1 Kasım 2018'de icra edilen Müşterek Birleşik Devriye faaliyetinin ikincisi 8 Kasım'da gerçekleştirildi.

- "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar"

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

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