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Haberler Gündem Yargı Son dakika: 28 Şubat davasında istenen cezalar belli oldu! - Güncel haberler
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Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı

Son dakika... Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 28 Şubat davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar için 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi

Son dakika: 28 Şubat davasında istenen cezalar belli oldu! - Güncel haberler
28 Şubat davasında istenen cezalar belli oldu
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AA

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savcı, Yargıtay ilamı doğrultusunda, sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Söz alan sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

YARGITAY, 16 SANIK İÇİN HÜKÜMLERİ BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlamıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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