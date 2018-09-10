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Son dakika... 30 binden fazla sivil İdlib'i terk etti!

Son dakika... Birleşmiş Milletler, Rusya ve Esad rejiminin saldırısı altındaki kentten son günlerde 30 binden fazla insanın kaçtığını duyurdu.

10.09.2018 - 16:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden 9 Eylül'e kadar olan sürede 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. 

Suriye rejiminin ele geçirmek istediği İdlibEe yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı hava harekatları kentin kırsalındaki köy ve kasabaları viraneye çevirdi. Savaş uçaklarının bombaladığı köyler enkaza dönüşürken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu.

Hava saldırıları ile İdlib'in Cisr Eş Şugur ilçesi ile köylerdeki siviller yerleşim alanlarının enkaza dönüşmesiyle zorunlu göçe mecbur kaldı. Geçmişte nüfusu 45 bin olan Cisr Eş Şugur ilçesinin nüfusu 15 bine kadar gerilerken, köylerde ise neredeyse kimse kalmadı. Hava saldırılarının olduğu köylerde yaşayanlar hem bombardımandan hem de son günlerde kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından tedirgin olunca bulundukları yerleri terk etti. Köylerde yaşayanlar güvenli gördükleri iç kesimler ya da İdlib merkezi veya ilçelerine giderek saldırılardan korunmaya çalışıyor. Sivillerin terk etmesiyle köyler sessizliğe bürünürken, siviller saldırıların durması halinde yeniden evlerine dönmek istediklerini ifade ediyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 41 dakika önce
    Turkiyeye geldiler demek daha dogru
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