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Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
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Son dakika: 5 ay geçti Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda onarım başladı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda yaşanan kazanın ardından 5 ay geçmesine rağmen onarım çalışmaları başlamadı. Sigorta şirketi temsilcileri ile yalının sahiplerinin avukatları onarım için görüşmelere başladı. Anlaşma kapsamında yalı için çizilecek yeni projenin Anıtlar Kurulu onayının ardından onarımına başlanacak

14.08.2018 - 06:52 | Güncelleme:

İstanbul Boğazı’ndan geçen arpa yüklü Malta bayraklı “Vitaspirit” adlı geminin arıza nedeniyle kontrolden çıkarak çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na aradan beş ay geçmesine rağmen çivi dahi çakılmadı.

Kaza sonucu büyük hasar gören tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda aradan geçen beş aya rağmen onarım çalışmaları başlamadı.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan habere göre, maddi zararın karşılanması için yalı sahiplerinin talebi üzerine gemi hakkında 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı alındı. Kıyı Emniyeti de geminin kurtarma hizmeti bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlattı. Gemideki 62 bin ton dökme arpaya da haciz konuldu. İstanbul Deniz İhtisas Mahkemesi’nde görülen davanın ardından gemi sahipleri ile yalı avukatları anlaştı. Kazadan üç ay sonra gemi şirketi 50 milyon dolar ihtiyati haciz teminatını yatırdı. Kıyı Emniyeti’nin kurtarma bedeli olarak gösterdiği 5 milyon dolar da ödendi. Teminatların ardından gemi gitti.

SİGORTA ŞİRKETİ KİRAYI ÖDEDİ

Vitaspirit isimli geminin, İngiliz sigorta şirketi UK P&I Club tarafından sigortalandığı ortaya çıktı. Sigorta şirketi temsilcileri ile yalının sahiplerinin avukatları onarım için görüşmelere başladı. Anlaşma kapsamında yalı için çizilecek yeni projenin Anıtlar Kurulu onayının ardından onarımına başlanacak. Ancak geminin sigorta şirketi, yalının proje çizimi masrafları, mimarlık hizmetleri ve onarım sürecindeki masrafların yüksek olması nedeniyle henüz adım atmadı. Belirlenen süreçte sigorta şirketi onarım için adım atmazsa, yalı avukatları 50 milyon dolarlık teminat ile mahkemeye giderek dava açacak.

Kaza sonrası harabeye dönen yalının ön kısmı, üzerinde yalının resminin olduğu paravanla kapatıldı. Yalının denize kaymaması için de taban kısmına destekler yerleştirildi. Kaza sonrası yalıdan taşınan Hekimbaşı Salih Efendi’nin torunun kızları Süveyda ve Zerhan ile çocukları Zeynep ve Salih Burak Çengelköy’de aylık 5 bin TL olan bir daireye yerleşti. Sigorta şirketi bir yıllık kira masrafını ödedi.

 

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