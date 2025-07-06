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        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıkların tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bugün sadece Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 09:11 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:11
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        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Yağmurlu 26°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 23°

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan değerlendirmelere göre yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

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