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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik! - Diğer Haberleri

        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!

        99. Gazi Koşusu'nun galibi Cutha ile Ahmet Çelik oldu. Ahmet Çelik kariyerinde 8. kez Gazi Koşusu kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:54
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        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den beri düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak adlandırılan Gazi Koşusu'nun 99'uncusu gerçekleştirildi.

        Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katıldı.

        Yarışın galibi jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan kazandı.

        Jokey Ahmet Çelik bu galibiyetle kariyerinin 8. Gazi Koşusu zaferini elde etti.

        BÜYÜK ÖDÜL

        99. Gazi Koşusu'nu kazanan safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandırdı.

        Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 30 milyon lira olduğu duyurulmuştu. Koşuda ikinciye 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödeniyor. Böylece ilk beşe giren safkanların toplam ikramiyesi 52 milyon 500 bin lira oldu.

        Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin lira gelir elde etti. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin liraya ulaşacak.

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