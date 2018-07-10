Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefikleri konusudan yaptığı açıklamalarla ilgili olarak uyardı.

Tusk, "Sevgili Amerika, müttefiklerinizi takdir edin zira sayıları çok fazla değil" ifadelerini kullandı.

Bir süredir ABD ile AB arasındaki ilişkiler, ABD'nin ek gümrük vergileri uygulamaya karar vermesi nedeniyle gergin bir seyirde ilerliyor.

Son olarak Trump, G7 zirvesinin ardından ABD'nin uzun yıllardır yakın müttefiki olarak görülen Kanada'ya yönelik eleştirilerde bulunmuş ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir polemiğe girmişti.

AB VE NATO'DAN İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK ORTAK BİLDİRİ

Brüksel'deki AB Konseyi binasındaki imza törenine AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg katıldı.

Ortak bildirinin altına Tusk, Juncker ve Stoltenberg imza attı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Juncker, 2016'da imzalanan ilk bildiriden bu yana AB ile NATO arasındaki iş birliğinin derinleştiğine dikkati çekti. AB Komisyonu Başkanı, "Ortaklığımızın önemli bir dönüm noktası olan bugünün bildirgesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu bildiri son iki yılda birlikte attığımız adımlara dayanıyor ve birbirimize olan taahhütlerimizi güçlendiriyor." dedi.

Son yıllarda AB'nin savunma alanında büyük ilerleme kaydettiğine işaret eden Juncker, "Yeni bütçe tekliflerimizin bir parçası olarak, AB Komisyonu, savunma harcamalarını 22 kat artırmayı ve toplam savunma harcamalarını 2021-2027 arasında 27,5 milyar avroya çıkarmayı teklif etti." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ise "NATO ve AB'nin söz konusu yeni ortak bildirisi iş birliğimizi derinleştirmek istediğimizin bir göstergesidir. Karmaşık ve öngörülemez güvenlik durumuyla karşı karşıya olduğumuz bu zamanda halklarımızı güvende tutmak için beraber çalışmalıyız." dedi.

ORTAK BİLDİRİ

İmzalanan ortak bildiride NATO ve AB’nin iki yıl önce Varşova Zirvesi’nde alınan kararların uygulamaya koyulduğu belirtilerek, bu çerçevede iş birliği alanları "Akdeniz’de sığınmacı kaçakçılığıyla mücadele için yürütülen iş birliği, hibrit tehditler, siber saldırılar, krizlere hazırlık seviyesi, ortak tatbikatlar, güvenlik ve savunma" şeklinde sıralandı.

Sürekli değişen ve daha karmaşık hale gelen güvenlik sınamaları karşısında NATO ve AB’nin iş birliğini sürdürmesinin kilit öneme sahip olduğu belirtilen bildiride, tarafların iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğu aktarılarak, özellikle alınan kararların uygulamaya konulmasının önemli olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede NATO ve AB’nin “hızlı ve görülür şekilde” ilerleme kaydetmeyi planladığı alanlar "askeri hareketlilik, terörle mücadele, nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehditlere karşı dayanıklılığı artırma, güvenlik ve barış gündeminde kadının rolünü artırma" olarak sıralandı.

Bildiride, NATO ve AB’nin ortaklaşa geliştirdiği savunma kabiliyetlerinin uyumlu, tamamlayıcı ve birlikte çalışabilir olması gerektiği kaydedilirken, “Bu kabiliyetleri geliştiren ülkelerin egemen kararları göz önünde bulundurulmak kaydıyla, kabiliyetler iki örgütün de kullanımına açık olmalı.” vurgusu yapıldı.