Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Son dakika... AB liderleri kurtarma paketinde uzlaştı!

Son dakika... AB üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.

Son dakika... AB liderleri kurtarma paketinde uzlaştı!

BAKMADAN GEÇME

Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığını duyurdu
DÜNYAFas ile İsrail'den kritik anlaşma!
Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması
DÜNYALübnan yargısından Başbakan'a 'ihmal' suçlaması
Avrupa İlaç Ajansı Başkanı: Pfizer verileri sağlam ama sonucun pozitif olacağını garanti edemeyiz
DÜNYAAvrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer aşısına kritik yorum!
Yunanistan'dan kritik karar: Tarihi eserleri 50 yıllığına kiralayacak
DÜNYATarihi eserlerini kiraya veriyor!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Son dakika: Libya'da alıkonulan Türk gemisi serbest bırakıldı - Haberler
DÜNYALibya'da alıkonulan Türk gemisi serbest bırakıldı
AB Liderler Zirvesi başladı
DÜNYAAB Liderler Zirvesi başladı
İklim krizi: Avustralya'da 500 bin yılda bir görülecek kadar sıcak bahar
DÜNYAİklim krizi: Avustralya'da 500 bin yılda bir ...
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı - Haberler
DÜNYATÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ödül aldı
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
DÜNYAAlmanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X