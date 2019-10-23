ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de son durumu değerlendiriyor...

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yaptırımların kaldırılması talimatını verdim...

Biz çok az sayıda Amerikan askerinin bölgede kalacağı kanaatindeyiz. Petrol güven altında olacak. Ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz. Çok d aha barışçıl alan istiyoruz Türkiye ile arasında. Bu bölgede yıllar içinde binlerce kişi öldürüldü. Yıllardır biz güçlü bir alan arıyoruz. Türkiye, Suriye ve tüm Kürtler yüzyıllardır savaşıyorlar. Biz onlara harika bir şekilde hizmet verdik. Ve şimdi çıkıyoruz. Artık zamanı geldi. Dolayısıyla artık çıkma zamanı geldi. Neredeyse 10 yıl kalında o bölgede. Bu uzun dönemde kanlı topraklarda, tozda başkaları mücadele etsin. Pence'e, Pompeo'ya teşekkür etmek istiyorum. Olbrein'e de teşekkür ediyormu. Amerikan heyeti Kürtlerin güvenli bir biçimde bölgeden çıkmasına yol açan karara vardı.

Türkiye ile yaptığımız müzakereler sonucunda pekçok kişinin hayatı kurtuldu. General Mazlum'la görüştüm. Harika biri. Amerika'nın yaptıkları için çok teşekkür etti. Sanıyorum daha fazla minnettar olamazdı. Bana 'DEAŞ şu anda çok sıkıştı, gözaltı birimleri güçlü bir şekilde korunuyor' Harika bir konuşma yaptık kendisiyle. Ben de memnuniyetimi belirttim. Pekçok Kürt'ün hayatını kurtardık biz. Savaş muhtemelen uzun sürmeyecekti ve pek de iyi olmayacaktı.