ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Rahip Brunson'a ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

NTV'de yer alan bilgiye göre, Sözcü, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak da "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici" açıklamasını yaptı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ve geçen 25 Temmuz'da ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier bugün evinde ziyaret etmişti.

Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak.

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