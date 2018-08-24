ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, basın mensuplarının karşısına geçerek gelen soruları yanıtladı. Nauert'in gündeminde Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400'ler de vardı. ABD'li sözcü, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili olarak, "Bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur" dedi.

Rusya'dan gelen S-400'lerin teslimatının 2020'den 2019'a çekileceği yönündeki açıklamanın sorulması üzerine konuyla ilgili olarak konuşan Nauert, "Türkiye gibi NATO müttefiklerimizin S-400 sistemlerini kullanmasına karşı olduğumuzu biliyorsunuz. Buradaki problem S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumsuz olması. Bu yüzden dünya genelindeki ortaklarımız ve müttefiklerimizin S-400 satın almalarına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin S-400 satın almasının yaptırımları tetikleyip tetiklemeyeceğinin sorulması üzerine Nauert, "Neyin diğer ülke ve kurumlara karşı yaptırımları tetikleyeceğini çok net bir şekilde anlattık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Halkbank'a yönelik soruşturmayla ilgili olarak kullandığı 'temelsiz ve yanlış suçlamalar' ifadelerini sorulması üzerine Nauert, Kalın'ın açıklamalarını görmediğini ve konunun Dışişleri Bakanlığı değil Hazine Bakanlığı'nın görev alanında olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ