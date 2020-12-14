ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.
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