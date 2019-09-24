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HaberlerDünyaSON DAKİKA HABERİ! ABD'den Türkiye'ye yeni F-35, Patriot ve ekonomi teklifi! İŞTE AYRINTILAR

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 ve ekonomi teklifi

HABERTURK.COM / DHA

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Satterfield, sözlü olarak Türkiye'ye yeni F-35 ve ekonomik paket teklifi sundu. Sözlü olarak verilen teklifin yazılı olarak da verilmesi bekleniyor. Buna göre, F-35 ve ekonomi içerikli yeni bir teklif bekleniyor.  Teklifte, ekonomi hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gündeme geldi. Alüminyum ve çelikte gümrük vergisinin düşürülmesi de bekleniyor

ABD'den yeni teklif

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası, gerilen ilişkiler sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor. ABD tarafından hazılanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret anlaşması' paketinin çerçevesini Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluşturacak. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yer alacak.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Konulan 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü.

ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM: TÜRKİYE'Yİ GERİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİ

ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.

ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasına ilişkin mutabakata varıldığı ve görüşme için planlamaların yapıldığı da öğrenildi.

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